Как пишет Politeka.net, Оля Цибульская - известная украинская певица, которая является кумой солиста группы Дзидзьо Михаила Хомы. А в прошлом году звезда решилась участвовать в проекте "Маска", где была в образе "Скандала". Звезда дошла до финала, но заняла только второе место, уступив первое "Жирафе", за которой прятался MELOVIN. Интересно, что Олю даже не узнал Михаил Хома, который находился среди судей.

Цибульская, как и другие звезды, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Оля и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз решила поболтать с фанатами.

"Спрашивай, что интересует? Соскучилась", - написала Оля, приглашая украинцев к разговору.

"Покажи мужа", - написал фанат.

"Без вопросов. Любимый", - сказала Оля и показала на видео собаку, подшучивая в ответе.

"Папа...", - удивленно обратился к собаке сын Цибульской Нестор.

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