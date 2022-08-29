Украинская певица Ольга Цибульская принадлежит к тем женщинам, которые всегда делают то, что хотят. Она не отказывает себе в желаниях и не боится решаться на перемены во внешности.

Накануне нового учебного знаменитость решила обновить имидж себе и своему 7-летнему сыну Нестору.

Свежие кадры, выложенные Stories Оли Цибульской были посвящены походу в парикмахерскую.

«Мы на провинции приехали Нестору менять имидж уже второй раз… сейчас будем делать столичный флёр и ехать на Киев», - рассказала артистка.

Она показала снимок своего сына и призналась, что "он очень эмоционально готовится к школе".

В следующей «истории» Цибульская продемонстрировала кадры перевоплощения.

Ей сделали гладкое каре и подстригли челку.

Певица была одета в синюю облегающую майку без бюстгальтера и короткие шорты. Наверх она набросила одежду, напоминающую халат.

Напомним, что Оля Цибульская впечатлила необычным образом и заявлением.

Как сообщала Politeka, Оля Цибульская похвалилась важным событием в жизни семилетнего сына.

Также Politeka писала, что Оля Цибульская посоветовала, как пережить разлуку с любимым.