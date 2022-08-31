На своей странице в Instagram звезда поделилась эффектными кадрами из Рима и поведала свою историю, связанную с этим городом.

"Мы не виделись 2 года, хотя до того были не разлучны. Даже ковид не смог стать между нами, а вот мои отношения смогли… и в прошлом году я имела только одно направление – на Кипр! Но все хрупкое заканчивается, а настоящее – остается с тобой навсегда. Так как ты со мной", - пишет Неплях.

Впервые в Риме, как напоминает Анна, она побывала в 2016 году.

"Я была юной моделькой, а он уже тогда был статнее всего состояния. Это была любовь с первого взгляда, дыхания, осязания, если можно так сказать. Я никогда не любила что-то шумное и молодое, мне нужна мудрость, опыт и беспристрастная уверенность в себе. Он был таким. Мы с ним очень похожи. Для нас обоих важен стиль и собственный почерк", - рассказывает "Мисс Украина Вселенная".

Модель также похвасталась тем, что умеет выделяться среди толпы и покорять сердца.

"Мы оба гедониста и забери у нас удовольствие, мы просто умрем… потому что какой смысл в той жизни, когда ей невозможно наслаждаться. Мы разбираемся в вине и не имеем чувства вины, которое навязано обществом просто за то, что другие себе не позволяют. Для нас важно вкусно поесть в компании друзей.Мы уважаем семейные ценности.Мы любим любить, заниматься любовью, влюблять и влюбляться и мы знаем, как это делать. 2 два года мы не виделись. Но я все равно была твоя, а ты мой. Мой Рим", - добавила Анна Неплях.

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