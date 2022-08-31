Недавно Анастасия Приходько на своей странице в Facebook рассказала, что она ехала в машине на пассажирском сиденье, в то время как водитель Bentley нарушил ПДД и едва не создал аварийную ситуацию на дороге. Певица обнародовала фото водителя, чтобы найти нарушителя и узнать его имя.

Оказалось, что водителем автомобиля был военнослужащий Николай Олофинский. Он сам отозвался в комментариях к публикации Приходько и прокомментировал скандал со звездой. По его мнению, аварийная ситуация была невозможна, ведь оба водителя видели друг друга. Боец ВСУ также добавил, что Анастасия очень эмоционально и с бранью высказывалась в его адрес.

В следующей публикации Приходько пояснила, что не хотела устраивать скандал и мужчина сам начал разговор на повышенных тонах.

"Человек, выезжавший из пешеходной зоны, он подумал, что правила дорожного движения не для него писали. Чтобы он в нас не въехал, был сделан сигнал, на что человек начал сигналить в ответ и начал равняться со мной и первый начал разговор! Мне оно было не нужно, а ему нужно!", - написала Приходько.

"А почему такая реакция была у человека на предупредительный сигнал, я не знаю, но он признает, что говорил на повышенных, но забыл сказать, что так он сразу начал говорить! PS а если бы Вы Николай говорили нормально, то у меня бы не было желания узнать кто Вы!", - подчеркнула артистка.

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