Популярная украинская певица Настя Каменских, которая долгое время жила в Испании и давала благотворительные концерты в поддержку Украины, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка выложила очаровательное видео, на котором предстала в образе из нового клипа "Кришталь".

В коротком ролике сама Настя стоит неподвижно с огромным музыкальным инструментом в руках, а вокруг нее разлетаются листы бумаги. Перед камерой артистка появилась в длинном двухцветном платье с узким корсетом, который подчеркнул талию и упругое декольте. Волосы певицы собраны в два пышных хвостика, а на лице яркий макияж.

В подписи к публикации Каменских написала: "Гірський кришталь. Все змінилось, на жаль". Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию звезды: "Большое спасибо. Слава Украине", "Воспринимаю голос Насти только по-украински теперь", "Великолепная песня и сказочное видео к ней", "Очень нравится репертуар, кардинально изменился стиль, а результат такой же классный. Спасибо", "Красотка", "Прекрасно выглядишь".

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