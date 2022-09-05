Как пишет Politeka.net, у себя в Instagram Ольга Сумская рассказала, что листала ленту новостей и увидела заявление главного санитарного врача Украины Игоря Кузина о том, что в Украину грядет новая волна коронавируса.

Артистка очень встревожена этой новостью и просит своих фолловеров рассказать, какая ситуация с заболеваемость в других городах.

«В ленте новостей…‼️‼️‼️—«В Украине начинается новая волна заболеваемости COVID-19, — главный санврач Игорь Кузин ☝️ За последнюю неделю обнаружено 11,5 тысяч новых больных» Друзья, какая ситуация в городах?❓ Снова МАСКИ!❓😷😷"» - написала Сумская.

Пользователи сети принялись комментрировать.

"На голову каски, а на рот маски🙈 дурость это все",

"Пока война не закончится… просьба власть не накручивать с этим ковыдом!!!! Потому как сидели в подвалах-то и забыли за ковод!",

"Нет никакой угрозы, просто нужно отрапортовать перед теми государствами, которые нам эти долбаные вакцины передают",

"Снова.😔😢Вот нет нам покоя. 😠Хотя в холодный сизон и простая болезнь, еще та забота.😑😷",

"Маски это как оказалось вообще фигня",

"А что с войной?", - пишут в сети.

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