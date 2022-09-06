Война разлучила украинскую исполнительницу Тоню Матвиенко и музыканта Арсена Мирзояна – она жила то в Португалии, то в Германии, то в Великобритании, он остался в Украине и занялся волонтерством.

В какой-то момент украинские СМИ стали писать, что брак Антонины Матвиенко и Арсена Мирзояна трещит по швам. В интервью программы "Жизнь известных людей" Тоня подтвердила, что было время, когда их брак с артистом был на грани разрыва, но не сейчас.

Теперь же в своих Инста-stories дочь Нины Матвиенко решила написать следующее: «Я не знала, что в такое время кого-то это может волновать. И сейчас точно не время разводиться, не дождетесь!».

Ранее, своем микроблоге жена Арсена Мирзояна обнародовала новую фотографи. Она позировала во всем черном.

«Наблюдаю за миром сердцем и душой украинца! А в глазах слеза…»,- написала тогда Антонина.

Отметим, что Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян вместе уже около 10 лет. У Тони есть дочь от предыдущих отношений, а у певца – двое сыновей от первого брака. Супруги также воспитывают общего ребенка – дочь Нину.

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