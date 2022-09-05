Уже немало звезд жаловалось на состояние здоровья, ухудшающееся из-за стресса и войны. Теперь под капельницы попала и победительница украинского шоу "Х-Фактор" Аида Николайчук.

В своих stories исполнительница показала фото из больницы и капельницу. Звезда рассказала, что у нее началась железодефицитная анемия.

«Я не очень люблю мясо. Поэтому чтобы не случилась снова анемия, мне нужно или пить таблетки, или делать капельницы», - объяснила вокалистка.

Аида Николайчук добавила, что зачастую анемию вызывает стресс.

Ходили слухи, что Аида Николайчук была в отношениях с продюсером Игорем Кондратюком. Поклонники были уверены, что шоумен станет продюсером певицы. Примечательно, но наставник даже не пришел на ее первый сольный концерт, что очень удивило аудиторию. Впрочем, даже после стольких неудач девушка не упустила руки, а упорно продолжала идти к своей мечте.

Напомним, звезда "Х-Фактора" Аида Николайчук набросилась на Тину Кароль из-за Светланы Лободы.

Как сообщала Politeka, победительница "Х-Фактора" Николайчук впечатлила новой песней на украинском языке.

Также Politeka писала, звезда "Х-Фактора" Николайчук после возвращения на родину показала всем свою татуировку: «Хочешь изменить мир - начни с себя»