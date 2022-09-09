Как пишет Politeka.net, известная украинская певица и экс-солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская с начала полномасштабной войны в Украине, как и многие украинские женщины, выехала за границу вместе с детьми, чтобы спасти их от войны. Теперь она вынуждена обустраивать жизнь вдали от родного дома. Слава вместе с двумя детьми – сыном Леонардом и дочерью Лаурой находится в Нидерландах.



Но о своих поклонниках не забывает. Артистка активно развивает страницу в Инстаграм, где открыто общается с фолловерами и порой показывает довольно личные моменты из жизни, не стесняясь и не боясь критики или упреков.

Так, в этот раз она попозировала на фоне огромных мусорных пакетов.

«Мода — моя профессия…», - написала Каминская и добавила, что не знает, почему это сделала.

Стоит отметить, что такой поступок удивил многих поклонников певицы. Они стали активно комментировать пост Славы Каминской.

"Красотка", "Мне нравится", " Экосознательные! Сбор и утилизация отходов 💚", "Лишние шмотки?", "Слава, не стесняйся больше людям на российских просторах показывать правду о нашей Украине. Мы обязательно победим!", - пишут в сети.

Напомним, Славу Каминскую в пиджаке наоборот сравнили с Анджелиной Джоли: "Шикарная"

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