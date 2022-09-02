Как пишет Politeka.net, известная украинская певица и экс-солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская с начала полномасштабной войны в Украине вместе с детьми переехала жить в Нидерланды.

Но и о своих поклонниках не забывает. Артистка активно развивает страницу в Инстаграм и делится подробностями своей новой жизни.

А еще она полюбила устраивать необычные показы. В новой публикации певица позирует в пудровом пиджаке, который одела наоборот.

Кроме этого Каминская продемонстрировала свой новый яркий макияж и прическу.

"Знаю , что пиджак надела наоборот 🤪 С Днём знаний 😘😜", - написала Слава Каминская.

Фолловеры отметили, что не сразу узнали артистку на фото. Некоторые обратили внимание, что здесь Каминская очень похожа на голливудскую звезду Анджелину Джоли.

"Похожи на Джоли",

"Просто огонь🔥🔥",

"Шикарная!!!Сразу в школу захотелось",

"Сразу и не узнала артЫстку", - пишут в сети.

Напомним, жена Остапчука не забыла о безупречном внешнем виде в особый для нее день: "Тринадцать лет, как один день…"

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