Как пишет Politeka.net, известная украинская певица и экс-солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская с начала полномасштабной войны в Украине вместе с детьми переехала жить в Нидерланды.
Но и о своих поклонниках не забывает. Артистка активно развивает страницу в Инстаграм и делится подробностями своей новой жизни.
А еще она полюбила устраивать необычные показы. В новой публикации певица позирует в пудровом пиджаке, который одела наоборот.
Кроме этого Каминская продемонстрировала свой новый яркий макияж и прическу.
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"Знаю , что пиджак надела наоборот 🤪 С Днём знаний 😘😜", - написала Слава Каминская.
Фолловеры отметили, что не сразу узнали артистку на фото. Некоторые обратили внимание, что здесь Каминская очень похожа на голливудскую звезду Анджелину Джоли.
"Похожи на Джоли",
"Просто огонь🔥🔥",
"Шикарная!!!Сразу в школу захотелось",
"Сразу и не узнала артЫстку", - пишут в сети.
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