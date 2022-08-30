Популярная украинская певица, бывшая солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская, которая с начала войны выехала с детьми в Нидерланды и недавно приезжала в Киев, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, традицией в микроблоге артистки уже стали фото из лифта, и в этот раз она выложила подобный снимок.

На новой фотографии, которую Слава сделала в зеркало лифта, она запечатлена вместе с подругой, и назвала их ЗОЖниками. Как видно, перед камерой певица появилась в стильном образе – на ней серый спортивный костюм, белая футболка и черная жилетка, а через плечо у нее модная сумка. Волосы артистки собраны и небрежно уложены, а на лице темные очки и уверенный вид.

В подписи к публикации Каминская написала: "ЗОЖники года и спортсменки по совместительству @annakorchenova #ноэтонеточно". Поклонники тут же принялись комментировать новое фото на странице звезды: "Массаж, кому массаж? Перед или после тренировки?", "Какие вы там все красивые девушки", "Не ховай очей", "Люблю".

Отметим, ранее сообщалось, что недавно Слава Каминская приезжала в Киев спустя несколько месяцев жизни в Нидерландах. В украинской столице артистка, судя по фото в соцсети, встретилась с друзьями и посетила врачей и косметологов.

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