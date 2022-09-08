Андрей Данилко рассказал, что раньше хорошо относится к Светлане Лободе, но ее ролик, который она записала 28 февраля и запостила на своей странице в Инстаграм, вызвал у артиста возмущение.

Украинский актер и музыкант Андрей Данилко прокомментировал, что именно ему не понравилось в видео Светланы Лободы, где она плакала и говорила, что "мы маленькие люди". Об этом Данилко рассказал в программе "И грянул Грэм".

Андрей Данилко рассказал, что раньше хорошо относится к Светлане Лободе, но ее ролик, который она записала 28 февраля и запостила на своей странице в Инстаграм, вызвал у артиста возмущение.

Напомним, Светлана Лобода записала 28 февраля видеообращение в слезах с просьбой остановить войну в Украине. Артистка даже не вспомнила, что в нашу страну вторглась россия, а украинский народ назвала "маленькими людьми", которые ничего не решают.

"Если ролик, направленный на сочувствие, на сопереживание, вызывает улыбку или гнев, значит, он сделан неправильно... Нужно какую-то другую форму. Поплакать, вытереть слезы, а потом выйти в эфир. Это же не прямой эфир у нее был. Это же была запись. И многие артистки, они услышали. Ну зачем это. Тут наоборот надо было людей поддержать. Если ты публичный человек, ты не можешь себе позволить такую слабость. Ты должен выйти, или не выходи вообще", — объяснил свою реакцию актер.

В то же время Андрей Данилко отметил, что, скорее всего, Светлана Лобода сейчас переживает непростой период и пожелал ей всего хорошего и поблагодарил за помощь Украине, но отметил, что не нужно ее героизировать и идиолизировать за это.

Напомним, что Лобода не могла публично осуждать действия рф, певица сделала признание.

Как сообщала Politeka, Лобода пожаловалась на проблемы со здоровьем.

Также Politeka писала, что Лобода ответила на претензии, почему говорит на российском языке и не переходит на украинский.