Как пишет Politeka.net, Анастасия Приходько - известная украинская певица, которая была участницей "Евровидения". А в прошлом году Приходько стала судьей проекта "Співають всі", где главной судьей была Наталья Могилевская. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Приходько также активно ведет страничку в Фейсбук, где делится с фанатами всем интересным.

А в этот раз звезда решила подбордить украинцев, поделившись кадрами с танцами украинских военных.

"Наши ребята бывают и веселы! Люблю Вас всех к Луне и обратно", - написала Анастасия.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

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"Наши парни лучшие! Держим за вас кулаки! Привет всем из госпиталей!", "Самые лучшие. Берегите себя", "Слава Украине!!! Слава ВСУ!!! Верю в ВСУ!!! Верю генералу Залужному!!!", "ВСУ вы лучшие Слава Украины Береги вас Боже".

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