Судья "Співають всі" Анастасия Приходько не смогла поделить дорогу с украинским солдатом, из-за чего скандал стал публичным.

Как пишет Politeka.net, Анастасия Приходько - известная украинская певица. Звезда также судила проект "Співають всі", где главной судьей была Наталья Могилевская. Не забывает Анастасия и о Фейсбуке, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Приходько попросила помощи в поиске человека на "Бэнтли", с которым не поделила дорогу.

"Друзья нужна Ваша помощь! Очень хочу знать кто это:))) Потому что так хамить когда ты еще и не прав, может только он!!! Я понимаю «Бентли» все дела, ну ведь надо быть человеком….", - написала Приходько.

Не долго искать пришлось обидчика Анастасии - ведь он сам написал в комментариях звезды. Как оказалось - это солдат ВСУ. Он раассказал о себе, а также об инциденте, который произошел.

"Далее, при описании инцидента постараюсь быть предельно объективным к обеим сторонам конфликта.

Моя машина была припаркована на бульварной части.

м. Контрактовая площадь.

Выезжая на Нижний Вал, я наблюдал двигающийся со стороны второстепенной дороги по ул. Межигорская или со стороны Верхнего Вал ( где поворот вообще запрещён) утверждать не буду - не знаю) , Lexus LX570 черного цвета.

Фактически мы оба выезжали на главную дорогу.

По моей оценке аварийной ситуации предположить не могу тк водители обеих машин наблюдали друг друга.

Водитель Лексуса при виде моей машины стал сигналить, я отсигналил в ответ.

На ближайшем светофоре мы остановились рядом, я опустил стекло и обратился в очень вежливой форме к водителю Лексуса (который тоже опустил стекло) с вопросом – с какой целью он сигналил?

К женщине я не обращался вообще.

В ответ я получил ряд эмоциональных ответов – хором от водителя (мужчины явно призывного возраста:) и почему женщины, находившейся на пассажирском сидении", - написал солдат.

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