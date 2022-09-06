Певица Анастасия Приходько призналась, что отсутствие полноценного отдыха и постоянный стресс привели к тому, что она стала терять сознание.

Как сообщает Politeka.net, на плохое самочувствие пожаловалась украинская артистка Анастасия Приходько. По ее словам, война оказала серьезное влияние на здоровье и эмоциональное состояние многих украинцев и на ее организм тоже. Об этом певица написала на своей странице в Facebook.

Так, известная украинская певица Анастасия Приходько призналась, что давно страдает от панических атак, которые в последнее время только усилились.

"Мои панические атаки усилились, проснулась, а потом я уже не могу заснуть и так до поздней ночи. Ночью тоже раз пять встаю, то воды, то покурить, то еще что-то," – пожаловалась Анастасия Приходько.

Певица рассказала и то, что ее проблемы со здоровьем приводят даже к обмороку.

"Вернулась и потеряла сознания, хотя последний раз это было после "Евровидения". Раньше мне помогала еда, вчера я приготовила любимое блюдо и что-то оно уже не доставляет мне радости. Наверное, я так пыталась держать себя в руках, что мой организм сказал: "Хватит", — поделилась исполнительница Анастасия Приходько.

Стоит отметить, что после нападения рф на Украину Приходько с мужем и детьми переехала во Львовскую область, затем – всей семьей за границу, а в конце апреля вернулась в Киев.

Напомним, Приходько разоткровенничалась об угрозах.

Как сообщала Politeka, Приходько жестко прошлась по россиянам после трагедии в Виннице.

Также Politeka писала, что Приходько показала нового члена семьи.



