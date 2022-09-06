Как сообщает Politeka.net, на плохое самочувствие пожаловалась украинская артистка Анастасия Приходько. По ее словам, война оказала серьезное влияние на здоровье и эмоциональное состояние многих украинцев и на ее организм тоже. Об этом певица написала на своей странице в Facebook.
Так, известная украинская певица Анастасия Приходько призналась, что давно страдает от панических атак, которые в последнее время только усилились.
"Мои панические атаки усилились, проснулась, а потом я уже не могу заснуть и так до поздней ночи. Ночью тоже раз пять встаю, то воды, то покурить, то еще что-то," – пожаловалась Анастасия Приходько.
Певица рассказала и то, что ее проблемы со здоровьем приводят даже к обмороку.
В ОП заговорили о переговорах и когда будет подписан мирный договор с рф: "Если позволить россии..."
"Жизнь кардинально изменилась": звезды "Дизель шоу" неожиданно вышли на сцену в вышиванках, фото
Звезда "Евровидения" Руслана поразила украинцев новым заявлением: "Нет и не может быть сейчас..."
Арестович обманывал украинцев, раскрыта печальная правда: "Улыбался в эфире и говорил, что..."
"Все пропало, нас бросили": Виталий Ким раскрыл, какая сейчас ситуация в Херсонской области
"Вернулась и потеряла сознания, хотя последний раз это было после "Евровидения". Раньше мне помогала еда, вчера я приготовила любимое блюдо и что-то оно уже не доставляет мне радости. Наверное, я так пыталась держать себя в руках, что мой организм сказал: "Хватит", — поделилась исполнительница Анастасия Приходько.
Стоит отметить, что после нападения рф на Украину Приходько с мужем и детьми переехала во Львовскую область, затем – всей семьей за границу, а в конце апреля вернулась в Киев.
Напомним, Приходько разоткровенничалась об угрозах.
Как сообщала Politeka, Приходько жестко прошлась по россиянам после трагедии в Виннице.
Также Politeka писала, что Приходько показала нового члена семьи.