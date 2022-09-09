Популярный украинский исполнитель и участник "Евровидения" Melovin (Костя Бочаров), который с начала войны активно гастролирует с благотворительными концертами в поддержку Украины, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист показал фрагмент интервью проекту Muzvar.ua, в котором высказал свою позицию по поводу языкового вопроса, а в подписи к нему описал эту позицию более развернуто.

Так, Melovin заявил, что свои тексты он больше никогда не будет писать на русском языке. Однако в то же время, он подчеркнул, что не их тех людей, кто будет кричать незнакомцу "почему не на украинском?".

"Я сам Одессит, всегда говорил по-русски, так исторически сложилось, и я не буду брать на себя за это вину, как бы того кому-то не хотелось. Но я буду начинать с себя, что советую и вам. И я хочу и могу менять свое будущее, ментальность и привычки, уничтожая в себе навязанное веками из-за моих предков обрусение моей нации и уничтожение целого культурного наследия, будущего государства, которое я так сильно люблю. Но, наверное, единственное, чего я никогда не смогу воспринимать, это русскоязычных украинцев, которые категорически и принципиально отказываются изучать украинский язык, будучи гражданами Украины. Это несуразность", - высказался Melovin.

Артист также добавил, что не воспринимает тех украиноязычных украинцев, которые вместо того чтобы помочь в изучении украинского своим согражданам, которые привыкли общаться на русском, "хамят и обвиняют во всех смертных грехах".

"Вот такова моя позиция. Да, ты можешь бросить в меня помидором, если не согласен с моими словами, но из твоего же помидора, кстати из украинского Херсона, я сварю кетчуп, а после подам его тебе на обед. Всем мира! Да не москалям", - подытожил Костя Бочаров.

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