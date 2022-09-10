Владимир Дантес признался, что, несмотря на любовный четырехугольник, он продолжает общаться с Кацуриным и Дорофеевой.

Украинский шоумен и певец Владимир Дантес, который недавно расстался с певицей Надей Дорофеевой, честно признался, что до сих пор общается со своей бывшей. Более того, он даже общается с нынешнем парнем Нади - Мишей Кацуриным. Такое признание артист сделал в интервью программе "Слава+Таня" на Youtube.

Владимир Дантес признался, что, несмотря на любовный четырехугольник, он продолжает общаться с Кацуриным. Недавно музыкант даже одолжил у Миши кейс для гитары.

"Недавно мне нужен был кейс для гитары, потому что должен был ехать на концерт в Израиль. Поэтому да, мы можем поговорить, если это необходимо. Мы взрослые люди, не будем кулаками махать или плевать друг другу в лицо", - признался музыкант.

Кроме того, украинский шоумен и певец Владимир Дантес, рассказал, что официального развода с Надеждой Дорофеевой у него не было. Но он тут же заявил, что у них просто не было времени подать документы.

"Мы еще не подали документы на развод. Это все делается за один день. Не знаю, почему так и не сделали это до сих пор. Думаю, в этом месяце все же дойдем", - добавил Владимир Дантес.

Напомним, что Дантес после развода с Дорофеевой озадачил любовными кадрами с Кацуриной и ее детьми.

Как сообщала Politeka, экс-муж Дорофеевой Дантес обратился к украинцам с важным месседжем.

Также Politeka писала, что громкие слова Дантеса восхитили жену Монатика и Мартыновскую из заграницы.