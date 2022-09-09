Известная телеведущая Леся Никитюк растрогала кадрами из детской больницы в Днепре, где встретилась с маленькими пациентами.

Популярная украинская телеведущая, блогер и волонтер Леся Никитюк, которая с начала войны обосновала приют для переселенцев в родном Хмельницком, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз телезвезда выложила кадры с посещения детской больницы в Днепре.

Как видно на кадрах в сторис, Леся пообщалась с детьми и волонтерами – детскими клоунами, которые проведывают маленьких пациентов.

"В детской больнице Днепра детки поправляются быстрее, потому что каждый день к ним приходят Мандаринка и Шоколадка. Девушки, волонтеры-клоуны. Каждый день заходят в палаты к деткам, он играют с детками, поют с ними песни, вызывают улыбку, даже если сильно больно. Спасибо вам", - подписала сторис Леся, на которых запечатлена с девушками-клоунами.

Также телеведущая показала видео, как общалась с маленькими поклонниками-пациентами больницы.

"Дети войны… Какие они? Смелые, хоть и немного напуганы. В душе болит, но они улыбаются. Несовершеннолетние, но уже такие взрослые", - подписала Никитюк еще одну сторис.

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