Популярный украинский ресторатор, шоумен, блогер и многолетний судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво, который во время войны открыл новый ресторан во Львове, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз шеф-повар выложил очаровательное фото, а в подписи к нему рассказал о том, какой должна быть "идеальная женщина".

Так, по словам Эктора, для него "идеальная женщина" должна – это так, которая дает себя добиться, не будет за него ничего решать и додумывать, а позволит самостоятельно принимать решения.

"Не говорит "я сама" – она умеет просить о помощи, если это даже выбрать вино к ужину, дать совет или помочь с застежкой. Так чувствую, что нужен. У нее есть своя жизнь – она ​​занимается чем-то, танцы, английская или воскресная мафия. Не видит во мне свою Вселенную, потому что Вселенная уже есть в ней. И нам хорошо вместе, мы дополняем друг друга, а не ищем спасения", - пишет ресторатор.

В свою очередь, Хименес-Браво рассказал, что может дать своей идеальной женщине. А именно – эмоциональную безопасность. "Я ее опора, физически, эмоционально и материально. Я всегда знаю, что я предложу, какой будет план. Знаете, так важно знать, чего хочешь, потому что в какой-то момент понимаешь, что уже имеешь. Скучаю", - написал Эктор.

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