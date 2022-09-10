Популярная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик, которая много лет работала в утреннем шоу на телеканале "Украина", а недавно вынуждена была уволится, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила милое фото после спектакля и рассказала, чем закончилось ее выступление.
Как оказалось, после ухода с телевидения Лилия продолжила играть в театре. На новой фотографии она позирует с букетом цветов от благодарных зрителей после спектакля. Перед камерой телезвезда и актриса позирует в легкой блузе цвета хаки, ее волосы небрежно уложены, а на лице яркий макияж с красной помадой, она мило улыбается.
В подписи к публикации Ребрик написала: "Обожаю это чувство усталости после спектакля @molodyytheatre. Спасибо всем зрителям. Вы невероятны! P.S. Сегодня спектакль закончился, а тревога началась… Но сил уже нет "тревожиться". Как вы?". Поклонники тут же принялась комментировать новое фото знаменитости, засыпая ее комплиментами: "Как всегда, великолепна", "После Вашего спектакля – невероятные ощущения, даже тревога не помешала никак", "Невероятная, красивая женщина!", "Хочется вас обнять, и сказать, что все уже кончилось", "Красотка", "Невероятно красивая".
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