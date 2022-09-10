Популярный украинский исполнитель и участник "Евровидения" Melovin (Костя Бочаров), который с начала войны активно гастролирует с благотворительными концертами в поддержку Украины, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист показал фрагмент закулисья съемок нового клипа.

В коротком ролике можно увидеть самого Костю, который в темном наряде снимает что-то на свой телефон, а также актеров, которые снимались в его новой видеоработе. Примечательно, что в ролике и в самом клипе Melovin появился с новой необычной прической – здесь у него короткие белые волосы, которые похожи на седину.

В подписи к публикации Melovin написал: "Если ты еще не видел #backstage клипа #менезвонки приглашаю тебя на моему YouTube каналу". А поклонники тут же принялись комментировать новое видео артиста: "Еще сразу посмотрела, это так интересно наблюдать, что происходило за кадром!", "Видел не один раз, интересный процесс", "Такая оживленная рабочая атмосфера. Улыбки, озабоченные лица", "Бегу смотреть!".

Ранее мы писали, что Melovin дал интервью проекту Muzvar.ua, в котором высказал свою позицию по поводу языкового вопроса. Так, исполнитель заявил, что несмотря на то, что он одессит и преимущественно общался на русском языке, теперь он будет говорить и писать исключительно на украинском. Также артист посоветовал украинцам поддерживать и помогать своим согражданам, которые пытаются перейти на родной украинский язык.

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