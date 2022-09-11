Как пишет Politeka.net, архивные снимки артистка разместила у себя в Instagram. Сумская выложила черно-белые фотокадры, на которых она запечатлена в украинском костюме. Фото были сделаны во время съемок фильма «Голос травы».
Сумская таким образом решила отметить День украинского кино, который в Украине празднуют 10 сентября.
«С днем УКРАИНСКОГО КИНО!🇺🇦🎬 Фильм «ГОЛОС ТРАВИ» сегодня снова ко времени! Украинская мистическая драма, снятая по мотивам рассказов писателя-шестидесятника Валерия Шевчука. Одесская киностудия,1992год. Режиссер-Наталья Мотузко В ролях -Раиса Недашковская, Ольга Сумская, Сергей Севастьянов, Сергей Тарасов, Владимир Миняйло, Неле Савиченко, Вячеслав Сумский, Л. Заславский», - написала артистка.
В ОП заговорили о переговорах и когда будет подписан мирный договор с рф: "Если позволить россии..."
"Сил уже нет тревожиться": Ребрик после увольнения с телевидения рассказала о новом занятии
"Там полный коллапс и катастрофа": в ОП раскрыли, какая сейчас ситуация с оккупантами на Харьковщине
Мартыновская из "Мастер Шеф" решилась на кардинальные перемены: "Еще один большой..."
"Дантесики скоро будут": экс-жена нового бойфренда Дорофеевой Кацурина заговорила о пополнении в семье, сеть в восторге
Пользователи соцсети отреагировали на фотографии Ольги комплиментами.
"Фильм прекрасен! Смотрела многократно, и все разы на одном дыхании. Особенно конец, когда все травы как ожили для вас",
"Вы как всегда бесподобна красавица!",
"Почти не изменилась",
"Я помню этот фильм с детства 👏", - пишут в сети.
Напомним, Сумская рассказала, зачем ей срочно понадобилась денежная помощь украинцев
А еще Politeka сообщала, что Бедняков болтнул лишнего в день рождения Ольги Сумской, чем огорошил ее супруга Борисюка
Также Politeka писала, что самая богатая певица Украины эффектно поздравила 56-летнюю Ольгу Сумскую