Популярная актриса Ольга Сумская решила вспомнить, как она выглядела в начале 90-х годов.

Как пишет Politeka.net, архивные снимки артистка разместила у себя в Instagram. Сумская выложила черно-белые фотокадры, на которых она запечатлена в украинском костюме. Фото были сделаны во время съемок фильма «Голос травы».

Сумская таким образом решила отметить День украинского кино, который в Украине празднуют 10 сентября.

«С днем УКРАИНСКОГО КИНО!🇺🇦🎬 Фильм «ГОЛОС ТРАВИ» сегодня снова ко времени! Украинская мистическая драма, снятая по мотивам рассказов писателя-шестидесятника Валерия Шевчука. Одесская киностудия,1992год. Режиссер-Наталья Мотузко В ролях -Раиса Недашковская, Ольга Сумская, Сергей Севастьянов, Сергей Тарасов, Владимир Миняйло, Неле Савиченко, Вячеслав Сумский, Л. Заславский», - написала артистка.

Пользователи соцсети отреагировали на фотографии Ольги комплиментами.

"Фильм прекрасен! Смотрела многократно, и все разы на одном дыхании. Особенно конец, когда все травы как ожили для вас",

"Вы как всегда бесподобна красавица!",

"Почти не изменилась",

"Я помню этот фильм с детства 👏", - пишут в сети.

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