Ведущий Слава Демин в своей передаче СлаваПРО рассказал, на сколько килограммов похудел Данилко и раскрыл его секрет.

"Как известно, раньше артист ложился спать очень поздно, даже под утро, просыпался тоже очень поздно, а теперь его график полностью изменился. Он пытается просыпаться в семь или восемь утра, следит за своим питанием, и это приносит свои результаты", — говорит Демин.

Как оказалось, Андрей Данилко за последнее время похудел на 14 килограммов.

"Кстати, возможно, он не просто так худеет, ведь на днях у него начинается большой тур в поддержку Украины по Европе. Ну а с лишними четырнадцатью килограммами, как вы понимаете, прыгать на сцене в шубе и со звездой на голове не так уж и легко", - добавил ведущий.

Накануне Данилко, который с начала полномасштабного вторжения рф остается в Украине, на своей странице в Instagram разместил анонс концертного тура Верки Сердючки. Артист со своей сценической мамой Инной Белоконь посетит Латвию, Литву, Молдову, Румынию, Болгарию и ряд городов Польши.

Ранее на праздничном концерте ко Дню Независимости Сердючка выступила в киевском метро на "Майдане Независимости". Тогда советник офиса президента Алексей Арестович откровенно поухаживал за мамой Сердючки.

Напомним, Андрей Данилко в образе Сердючки оригинально отомстил россиянам.

Как сообщала Politeka, Данилко возмутил ролик с плачущей Лободой из-за слов об украинцах.

Также Politeka писала, что Андрей Данилко оригинально вспомнил о школьных годах, расмешив видом.