Как сообщает Politeka.net, 32-летняя украинская певица Надя Дорофеева делится с пользователями сети своим счастьем. Так, артистка опубликовала в Instagram Stories селфи, на котором запечатлена со своим новым возлюбленным, украинским ресторатором Михаилом Кацуриным.
"Кацурин влез в мою ежедневную рубрику", – подписала снимок артистка.
На фото певица позирует в сером оверсайз-пиджаке, черной кофте и свободных брюках, держа в руках темную сумку-багет. Свои длинные волосы Надя Дорофеева собрала в хвост на затылке.
Бойфренд певицы Миша Кацурин позирует в кадре, целуя ее в щеку. Он, как и Надя, выбрал наряд в повседневном стиле: широкие джинсы, клетчатая рубашка и объемный пиджак темно-серого оттенка. Его неизменная фишка - кепка - стала дополнением к образу. Этого снимка достаточно, чтобы понять – эти двое по уши влюблены.
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Стоит отметить, что Надя Дорофеева в марте заявила, что рассталась с мужем, украинским певцом Владимиром Дантесом. Официально артисты остаются мужем и женой.
Новым избранником Дорофеевой является Миша Кацурин. Он и ее муж были друзьями.
Напомним, что Дантес после развода с Дорофеевой озадачил любовными кадрами с Кацуриной и ее детьми.
Как сообщала Politeka, экс-муж Дорофеевой Дантес обратился к украинцам с важным месседжем.
Также Politeka писала, что громкие слова Дантеса восхитили жену Монатика и Мартыновскую из заграницы.