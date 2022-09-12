Как сообщает Politeka.net, 34-летний украинский блогер и певец Владимир Дантес смог продемонстрировать украинцам и всему миру свою новую музыкальную работу. Песня вышла под названием "Not a Refugee". Эта работа посвящена украинским беженцам.

На своей странице в Instagram музыкант опубликовал кусочек из своего видеоклипа на новую песню.

"Этот трек был создан для ваших воспоминаний, встреч с близкими и счастливыми моментами. Для того чтобы приближать их к реальности, как и возвращение домой. Монтируйте ваши видео и погружайтесь в радостные мгновения", - написал певец.

Для создания ролика Владимир Дантес попросил перемещенных украинцев поделиться фрагментами их жизни. Трогательное видео состоит из личных архивов певца и его подписчиков. Таким образом, Дантес хотел поддержать граждан Украины, которые сейчас находятся за границей.

Он очень тронул этой песней украинцев, которые оставили комментарии под постом Владимира Дантеса: "Cпасибо. Прочно обнимаю! Это очень ценная песня!", "В самое сердце... Какая точная песня", "Прям обо всем вспомнил в песне, молодец".

Напомним, что Дантес после развода с Дорофеевой озадачил любовными кадрами с Кацуриной и ее детьми.

Как сообщала Politeka, экс-муж Дорофеевой Дантес обратился к украинцам с важным месседжем.

Также Politeka писала, что громкие слова Дантеса восхитили жену Монатика и Мартыновскую из заграницы.