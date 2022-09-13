Пользователи сети в комментариях предлагают лишить Ани Лорак всех званий, которые она получила в Украине.

Украинская певица Ани Лорак перестала выходить на связь с публикой еще в начале полномасштабной войны в Украине и удалила свой Инстаграм-аккаунт. Кроме того, запроданка еще с 2014 года сбежала из Украины и зарабатывала деньги в россии.

Недавно стало известно, что живущая в россии Ани Лорак, для тура по Германии объявила себя "самой титулованной украинской певицей". На этот момент обратил внимание проект "Музвар".

В анонсе своих концертов за рубежом Ани Лорак почему-то не написала о многочисленных российских наградах - "Золотых граммофонах" и тарелках от МУЗ ТВ. Она быстро переобулась для тура в Германии и назвала себя "самой титулованной украинской певицей"

"Для справки: последнюю украинскую награду общенационального уровня певица получила в 2013-м. Чего только не вспомнишь, чтобы заработать деньжат. Может, еще часть средств с билетов пойдут на ВСУ? Ани, удивите нас", - говорится в сообщении "Музвара" в Телеграм-канале.

Пользователи сети в комментариях предлагают лишить Ани Лорак всех званий, которые она получила в Украине. Были и те, кто предлагал другие формы наказания:

"Когда уже позабирают звание народных у всякой сволочи", "Лишить украинского гражданства и паспорта как коллаборантку", "Украинцы в Германии, устройте ей зажигательное шоу", "Во-первых – не слушать, не ходить на концерты. Нет хуже для этой курки, чем пустые залы. Это для них – смерть".

Напомним, экс-муж Ани Лорак смутил украинцев постаревшим видом.

Как сообщала Politeka, у Ани Лорак неожиданно начались проблемы в россии.

Также Politeka писала, что Лорак вновь осталась у разбитого корыта, молодой любовник сбежал от нее.