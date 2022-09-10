Турецький бізнесмен Мурат Налчаджіоглу живе зі своєю молодою нареченою візажистом Лілією у Києві.

Нещодавно у своєму Instagram-блозі кохана Мурата виклала спільні знімки, зроблені в Межигір'ї.

Але увагу користувачів привернула більше не фотографія з Налчаджіоглу, а скоріше зовнішній вигляд екс-дружини Ані Лорак.

Так, багато передплатників звернули увагу на зміни у зовнішності бізнесмена. За рахунок того, що чоловік відростив бороду, а також злегка видужав, склалося враження, що він навіть трохи постарів. Але в коментарях до фотографій фоловери відзначили, що сивина йому підходить.

«Сивина йому личить …», "Мурат просто гуляючий ... змінив один раз змінить і другий і третій ...", "Краще Лорак 🔥", "Ого, яке у нього сиве волосся", "Я не шанувальниця Лорак і у кожного своя історія. Думаю, Лорак любила дуже Мурата", - висловлюються в мережі.

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