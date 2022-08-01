Тим часом Лорак продовжує відмовчуватись щодо агресії росії, де вона жила і активно будувала кар'єру останні кілька років.

Молодий обранець Ані Лорак покинув співачку, розірвав контракт із Black Star і поїхав до Штатів. Про це заявив в інтерв'ю російським ЗМІ колишній менеджер Філіпа Кіркорова, групи t.A.T.u та інших артистів Леонід Дзюник.

Він переконаний, що музикант покинув зірку, оскільки у неї виникли фінансові проблеми через відсутність концертів.

"У тому, що Єгор Гліб утік від Ані Лорак у США, немає нічого дивного. Видно, у неї стало зовсім погано з грошима. Звідки їм взятися, коли до ладу немає ні концертів, ні телезйомок? А без грошей вона йому на хр*н здалася. Чи вона думала, що потрібна йому як жінка? - сказав Дзюнік.

Тим часом Лорак продовжує відмовчуватись щодо агресії росії, де вона жила і активно будувала кар'єру останні кілька років.

Варто зазначити, що у 2020 році стало відомо, що Єгор Гліб, саунд-продюсер у Black Star російського репера Тіматі, почав зустрічатися з Ані Лорак.

Єгор Гліб - екс-чоловік української співачки TAYANNA, з яким вона розлучилася у 2014 році, через три роки шлюбу. Колишнє подружжя має сина Даніеля.

Нагадаємо, що 11-річна дочка Лорак розповніла далеко від дому.

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