Накануне украинский певец Макс Барских заявил, что теперь будет выступать под именем Mick Sunday и создавать англоязычную музыку.

Теперь на своей странице в Instagram артист представил свою первую песню под новым именем. Композиция получила название I Feel Good.

Клип на песню снял известный режиссер и друг Макса Алан Бадоев. Видео получилось очень соблазнительным, роль в нем досталась также популярной украинской фотографке Соне Плакидюк.

"Сегодня начинается новая страница моего творчества. Я мечтаю говорить со всем миром на языке музыки и любви. Мы, украинцы, знаем лучше других о том, каким бы сложным ни было сегодня, завтра все будет хорошо. Потому что мы работаем над своим «завтра». Мой новый сингл Mick Sunday I Feel Good доступен на всех стриминговых платформах. Загружай, слушай и наполняй себя отличным настроением!", - поделился радостью Барских.

"Какой крутой трек😱🔥", - сразу написала в комментариях бывшая солистка "ВИА Гра" и подруга Макса, с которой ему приписывают роман, Миша Романова.

Поклонники в восторге от нового проекта Барских:

"Крутые изменения, формат, псевдоним. Конечно "Макс Барских" уже слишком полюбился и стал символическим, но лично я легко бы привыкла к новому навсегда";

"Макс! Какой ты молодец с командой! Бадоев🔥🔥🔥Твое творчество все лучше и круче!";

"Вау! Как стильно звучит 😍".

Напомним, Барских ответил Тарасу Тополе, который скептически отнесся к его службе в ВСУ.

Как сообщала Politeka, Максу Барских пригрозили возможной расправой после слов о "дырявой" россии.

Также Politeka писала, что Макс Барских рассказал, чем украинцы отличаются от россиян.