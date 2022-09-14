Певец Макс Барских, который ранее якобы присоединился к ВСУ, быстро забыл о войне в Украине и нарвался на критику.

Накануне артист заявил, что теперь будет выступать под именем Mick Sunday и создавать англоязычную музыку. После презентации новой песни, получившей название I Feel Good, и клипа на нее на Барских обрушился швал негативных комментариев.

"Сначала Максим пел на русском, потом шел ВСУ, потом выпустил две песни под шумок на украинском языке потому что так надо, и теперь на английском. Страсть к украинской песне закончилась";

"Слишком пошло. Во время войны не уместно! Люблю вашу песню "хай буде весна", но этот клип ужасен!";

"Ндааа ..макс..или mick... Что-то унесло во время войны не понятно куда...";

"Правильно , ​​поскучал и хватит , пора танцевать и сосаться на камеру ))) Переобувщик уровня бог 🤣";

"С одной стороны интересная песня и классно сделанный клип (до войны я бы сказала вау!), с другой актуально ли такое творчество сейчас? там люди умирают за нас каждый день и их родные в трауре(( в общем желаю Максу успеха с этим новым проектом, но сама сейчас такое слушать не могу, для меня еще рано((";

"Тю, блин, я думала Макс воюет, а он только форму мерил или пошел воевать и передумал, короче, это остается загадкой";

"Серьезно? Я думала такой "дешман" был в 2010 году( Телки, золото, баксы 🤮";

"не такое чуть-чуть творчество хотелось бы видеть, когда в нашей стране война. и не такое творчество хотелось бы, чтобы украинские артисты транслировали в мир во время войны🥺";

"Такое творчество сейчас совсем не ко времени!!!! Погибают наши ребята!";

"I feel good? Во время войны в Украине?", - пишут возмущенные слушатели в комментариях на странице Макса Барских в Instagram.

Напомним, Барских ответил Тарасу Тополе, который скептически отнесся к его службе в ВСУ.

Как сообщала Politeka, Максу Барских пригрозили возможной расправой после слов о "дырявой" россии.

Также Politeka писала, что Макс Барских рассказал, чем украинцы отличаются от россиян.