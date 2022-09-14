Накануне артист заявил, что теперь будет выступать под именем Mick Sunday и создавать англоязычную музыку. После презентации новой песни, получившей название I Feel Good, и клипа на нее на Барских обрушился швал негативных комментариев.
"Сначала Максим пел на русском, потом шел ВСУ, потом выпустил две песни под шумок на украинском языке потому что так надо, и теперь на английском. Страсть к украинской песне закончилась";
"Слишком пошло. Во время войны не уместно! Люблю вашу песню "хай буде весна", но этот клип ужасен!";
"Ндааа ..макс..или mick... Что-то унесло во время войны не понятно куда...";
"Правильно , поскучал и хватит , пора танцевать и сосаться на камеру ))) Переобувщик уровня бог 🤣";
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"С одной стороны интересная песня и классно сделанный клип (до войны я бы сказала вау!), с другой актуально ли такое творчество сейчас? там люди умирают за нас каждый день и их родные в трауре(( в общем желаю Максу успеха с этим новым проектом, но сама сейчас такое слушать не могу, для меня еще рано((";
"Тю, блин, я думала Макс воюет, а он только форму мерил или пошел воевать и передумал, короче, это остается загадкой";
"Серьезно? Я думала такой "дешман" был в 2010 году( Телки, золото, баксы 🤮";
"не такое чуть-чуть творчество хотелось бы видеть, когда в нашей стране война. и не такое творчество хотелось бы, чтобы украинские артисты транслировали в мир во время войны🥺";
"Такое творчество сейчас совсем не ко времени!!!! Погибают наши ребята!";
"I feel good? Во время войны в Украине?", - пишут возмущенные слушатели в комментариях на странице Макса Барских в Instagram.
Напомним, Барских ответил Тарасу Тополе, который скептически отнесся к его службе в ВСУ.
Как сообщала Politeka, Максу Барских пригрозили возможной расправой после слов о "дырявой" россии.
Также Politeka писала, что Макс Барских рассказал, чем украинцы отличаются от россиян.