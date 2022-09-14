Как пишет Politeka.net, на своей странице Виталий обнародовал видео, на котором общается с украинскими защитниками, дает автографы, а бойцы радушно его принимают.
При этом сам артист одет в дорогой костюм.
Многим украинцам не понравилось то, что они увидели. Люди обратили внимание, что сейчас нужно не артистам раздваивать автографы, а наоборот, украинским защитникам, которые каждый день рискуют жизнью на фронте и гонят российских оккупантов с нашей земли.
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"Виталий, почему Вы раздаете автографы такой красивый, в костюме. Станьте в форме, бок о бок с нашими солдатами. Автографы сейчас никому не нужны",
"Виталий, а вы взяли автографы у наших защитников? 💛💙", - пишут в сети.
Но нашлись и такие, кто восхитился поступком Виталия Козловского.
"Радуюсь что в нашей стране есть такие как ты, красивые, умные, талантливые. Каждый трудится на своем фронте. Ты Молодец. Уважаю и люблю ❤️", - отметила одна из фанаток артиста.
Напомним, Козловский после скандала с орденом от президента неожиданно обратился к украинцам: "Каждый день молимся...
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