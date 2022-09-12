Популярный украинский хореограф и многолетний судья шоу "Танців з зірками" Влад Яма, который с начала войны вместе с женой и сыном выехал жить в Америку, чатсо делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз танцовщик выложил кадры с благотворительного аукциона, ведущим которого он стал.
Как видно, на сцену Влад вышел в красивой светлой вышиванке, на одном из снимков он держит в руках сине-желтый флаг. Шоумен признался, что впервые за пять месяцев вышел на сцену. Также видно, что на благотворительном вечере побывали другие украинские звезды – Асия Ахат, Ирины Билык, Олег Скрипка.
В подписи к публикации Влад Яма рассказал об этом мероприятии: "Благотворительный вечер в Майами. Большая честь и ответственность быть ведущим столь важного для Украины мероприятия. Артисты собрались вместе благодаря @help.ukraine.nyc и @fl4ua и сделали большое дело. Флаг с автографами звезд участников концерта, ужин с Ириной Билык и гитара Олега Скрипки – благотворительные лоты проданы по $4000 каждый! Не говоря уже о входных билетах и QR коде помощи. Ну и мое собственное… За 5 месяцев я впервые вышел на сцену. Никогда не забуду последние секунды с микрофоном и сценарием в руках… Ожидая слов "Добрый вечер, мы из Украины!". Впереди еще много благотворительных проектов, но надеюсь, что это будет собрание уже не на армию, а на восстановление городов".
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