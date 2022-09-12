Популярная украинская телеведущая Лилия Ребрик, которая во время войны осталась в Украине, а недавно ей пришлось уволиться с работы на телевидении, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз телезвезда выложила милое фото, а в подписи к нему поделилась неожиданной новостью – она с мужем обосновала свой именной благотворительный фонд.

Как видно, свою новость Лилия проиллюстрировала очаровательным фото, на котором появилась в необычном образе с улыбкой на лице. А в подписи к публикации телезвезда раскрыла подробности.

По словам Ребрик, всю ту ярость, которую во время войны чувствуют все, им удалось сгенерировать в бешеную энергию. "Теперь чувствую достаточно силы, чтобы защитить других. Как и обещала, делюсь еще одной новостью, очень важной и волнующей – новостью о рождении собственного Благотворительного Фонда", - рассказала звезда.

Телеведущая поделилась, что у нее есть огромное желание помогать, но уже не точечно, не время от времени, а системно и постоянно. При этом она добавила, что война закончится, а работы с последствиями будет еще очень много.

"Наша мечта, чтобы фонд стал опорой женщинам и мужчинам, которых пыталась сломать война и чью жизнь она коренным образом изменила. Стать поддержкой талантливым детям и молодежи. Не забывая и о братьях наших меньших – животных. Мы верим, что вместе с подопечными фонда построим сильную, цветущую, независимую и МИРНУЮ Украину. P.S. И это правда, что эта осень для меня – время перемен!", - подытожила Лилия.

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