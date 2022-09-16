Как сообщает Politeka.net, украинская певица Надя Дорофеева не перестает радовать поклонниками захватывающими дух, чувственными снимками, которые буквально лишают фанов дара речи.
Каждое фото они приравнивают к произведению искусства и не устают восхищаться красотой и грацией артистки. В этот раз она восхитила неожиданным перевоплощением. Фото появились в ее Instagram-stories.
Так, Надя Дорофеева опубликовала эффектный снимок в классическом наряде, который состоял из черного пиджака с широкими лацканами и белой рубашке. Он пленил ее поклонников и заставил рассыпаться в щедрых комплиментах. Но восхищает не так наряд, а макияж, который она нанесла на лицо.
В частности, в ее макияже акцент был сделан на чувственные губы, накрашенные помадой глубокого красного оттенка. В качестве украшений певица Надя Дорофеева предпочла серьги-кольца и колечко. Мечтательный взгляд в камеру придавали образу особой пикантности. Вышла леди-страсть.
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Стоит отметить, что после полномасштабного вторжения рф в Украину артистка уехала за границу. Надя Дорофеева выступала в европейских странах с концертами в поддержку Украины. 9 августа певица сообщила, что вернулась в Киев.
Напомним, что Дантес после развода с Дорофеевой озадачил любовными кадрами с Кацуриной и ее детьми.
Как сообщала Politeka, экс-муж Дорофеевой Дантес обратился к украинцам с важным месседжем.
Также Politeka писала, что громкие слова Дантеса восхитили жену Монатика и Мартыновскую из заграницы.