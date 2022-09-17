Украинская певица Alyosha, которая после начала полномасштабной войны уехала с тремя детьми в США, категорически не хотела бы остаться там жить.

В интервью для YouTube-канала "Люкс ФМ" артистка объяснила, что именно не нравится ей в этой стране и сообщила, когда вернется Украину.

От жизни в США Елена, мягко говоря, не в восторге. Оформлением выплат для сбежавших от войны украинцев она не занималась, а медицинскую страховку государство дало только на 9-летнего сына Романа, который является американским гражданином.

«Мне не нравится жизнь в Америке. Мне не нравятся здешние все правила, этот устав такой американский всего, мне не нравится еда, мне не нравятся цены, не нравятся все эти проблемы и сложности, чтобы просто попасть на консультацию к врачу, например. Я не имею 500 баксов, чтобы заплатить за консультацию ЛОРа, который мне просто посмотрит в горло и скажет: “У вас все нормально.” Мне не нравится, что здесь нет дорожек, просто элементарно ходить, гулять, здесь просто везде одни машины. До другого города, это нереальных средств надо заплатить. Доехать из аэропорта - я никогда не переводила в гривне, и когда поняла, что я пол часа ехала из аэропорта в Нью-Джерси, я заплатила три с половиной тысячи гривен... Пол часа ехала !Ну где я здесь такие деньги должна заработать?", - рассказала звезда.

Alyosha добавила, что собирается с семьей домой после Нового года.

Напомним, Alyosha честно рассказала о заработках и тратах в США, где жизнь очень дорогая: "Мы не платим..."

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