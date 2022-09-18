Компанию Руслане составили украинская парамедик и волонтер Тайра (Юлия Паевская), которая пережила ужасы Мариуполя и российского плена, а также посол Украины в США Оксана Маркарова.

В этот раз на своей странице в Instagram Лыжичко разместила совместное фото, рассказала о своей поездке и анонсировала выступление.

"В Вашингтоне вместе с Послом Украины в США Оксаной Маркаровой и нашей Тайрой. Открываем WashingtonUkrainianFestival", - написала певица под фотографией.

Звезда добавила, что приехала по приглашению St. Andrew Ukrainian Orthodox Cathedral, а также пригласила всех поклонников, которые сейчас находятся в Вашингтоне, посетить ее вечернее выступление, которое она посвятила всем украинцам.

Поклонники в комментариях поддержали артистку: "Мы ждем Вас сейчас на фестивале! Спасибо, что посетили!!! 💛💙", "Дика Руслана ❤️", "Все будет Украина", "благодарим что Вы с нами, дорогая Руслана".

Отметим, с начала полномасштабного вторжения рф Лыжичко активно ездит по разным уголкам Украины и за границу, чтобы поддержать украинских защитников и пострадавших от войны и напомнить миру о российской агрессии. Например, ранее Руслана засветилась в центре Вильнюса, столицы Литвы, возле "дома москвы", который украсили огромным муралом с изображением украинки.

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