Завадюк работает над проектом "Голос країни" уже 9 лет и за это время с командой успел сделать более 12 сезонов, учитывая "Голос. Дети". В этот раз на своей странице в Instagram продюсер не просто обосновал создание развлекательного шоу в разгар войны, но и без лишней скромности назвал это "подвигом" и "миссией".

"Я счастлив, что "Голос країни" станет первым проектом такого масштаба, который возвращается на большие экраны. Ведь песня - наше ДНК. Даже в темные времена искусство должно развиваться. Должно звучать. Как сложно бы не было. Я знаю, что для многих рынков по всей Европе наше восстановление, в военное время, кажется подвигом. А для нас это миссия - смелая миссия. Ведь без культуры нет будущего. И когда украинская музыка переживает такой подъем, главное вокальное шоу Украины не может стоять в стороне", — пишет Владимир.

Он добавил, что команда сделает все возможное, чтобы вдохновлять зрителей во время эфиров, а также собрать помощь ВСУ.

Большинство поклонников "Голоса країни" поддержали Завадюка, однако и не обошлось без резкой критики.

"Я понимаю показать предыдущие выпуски на повторе...но вести съемки нового сезона... 😮😮😮 Это дебилизм, на который способен только канал-калл +-сов. Какие были, такие и остались", — пишут в комментариях.

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