Звезда "Дизель шоу" Александр Бережок и его жена Алена отметили 10-ю годовщину брака, а вместе они уже 12 лет.

Александр и Алена познакомились на одном мероприятии, где он был ведущим, а она – организатором. Яркая брюнетка сразу бросилась в глаза мужчине, и тот без колебаний пригласил ее на свой день рождения, который был на следующий день, но Алена проигнорировала приглашение. Но от судьбы не уйдешь, впоследствии пара все же встретилась и все завертелось.

Сейчас пара уже 10 лет счастливо живет в браке и воспитывает троих прекрасных детей.

"10 лет в браке и 12 лет вместе. Мы так считаем. Еще мы совмещали празднование с днем ​​рождения старшего сына Глеба, потому что он родился 13 сентября. У нас всегда была традиция в этот день куда-то ехать. Но сейчас немного не до путешествий за границу. Возможно, поедем в Карпаты. Но главное, что знаю точно, - мы будем все вместе", - рассказывает Бережок.

Поклонники и друзья звезды "Дизель шоу" засыпали пару поздравлениями:

"Санечек и Аленушка, поздравляю вас с годовщиной семьи и годовщиной сына! Любите друг друга каждый день сильнее, чем вчера. Горько!",

"Мира и долгих лет жизни семье❤️"Дизель-шоу"- как одна большая семья, которая существует для того, чтобы Украина продолжала ЖИТЬ. Спасибо, что вы есть🙏",

"Привет! Классно выглядите вместе. Дай бог здоровья и мира вам и вашим деткам!".

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