Ведущий Слава Демин в своей передаче СлаваПРО рассказал, что украинский телеведущий Вадим Абрамов, популярность которому принесло шоу "Ревизор", стал ведущим нового проекта в россии.
"Заканчиваю выпуск я обычно какой-то шмоней и на этот раз поговорим о Вадиме Абрамове. Это тот Вадим Абрамов, который после Фреймут вел шоу "Ревизор". Помните его, да?", - рассказывает Демин.
Слава нашел назвал неожиданную причину, почему Абрамов решил остаться в россии.
"После полномасштабного вторжения коренной киевлянин Вадюша решил остаться в раше, где, наверное, живет его любимый. Но ладно, однополая любовь в стране, которая это не признает, — это одно. Но теперь Вадимка работает на российском канале "Пятница", где ведет шоу "Четыре дачи". Это реалити, в котором владельцы дач соревнуются между собой", - говорит ведущий.
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Демин также добавил, где действительно хотелось бы увидеть сейчас Абрамова.
"Знаете, хотелось бы, чтобы Вадим приехал и снял проект "Четыре дачи", ну, например, в Буче, в Бородянке, в Изюме, или, возможно, в Мариуполе. Но нет, Вадимка не приедет, потому что от страха в ему может сжаться дымоход", - подчеркнул Слава.
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