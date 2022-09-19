Как пишет Politeka.net, Ольга Куриленко - западная актриса с украинскими корнями. Звезда сыграла роли в десятках фильмов, но самой знаковой была картина о Джеймсе Бонде, где ей досталась роль девушки главного героя. Ольга, как и другие знаменитости, поддержала Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Куриленко и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Ольга поделилась фото, показав, кого ей удалось спасти из Украины.
"Эта милашка только что приехала из Украины и была усыновлена моим другом", - написала Ольга на английском, демонстрируя собаку.
Сообщалось, Куриленко написала пост в поддержку Украины.
"У нас общие корни! Мы есть братья и сестры! Прекратите убивать друг друга! Быть против войны это не значит быть против своей страны. Это значит иметь сострадание и понимание, что нет смысла в потери жизни. Скажите НЕТ. Откажитесь от войны! Те русские, которые против войны с Украиной и которые любят Украину и ее людей, подпишитесь здесь, пожалуйста. Покажите нам, что вы не хотите смерти ваших братьев и сестёр! Я надеюсь на вас и верю в вас!!! Добро победит!!!! Давайте победим вместе", - отметила Ольга.
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