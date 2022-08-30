Как пишет Politeka.net, Ольга Куриленко - известная западная актриса украинского происхождения. Звезда начинала карьеру в качестве модели, а уже потом стала популярной актрисой, сыграв роли во многих известных картинах, включая фильм о Джеймсе Бонде, где была его напарницей. А после начала войны Ольга выступила в поддержку Украины и по сей день у нее на фото красуется украинский флаг. Не забывает Ольга и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Ольга позировала в одном лифе и платье перед зеркалом.

"Верните меня…. ☀️🍉🌊🐠💃🏻 #летние каникулы", - написала Ольга.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Вау, прекрасно", "Ольга выглядишь Эффектно...... всегда красивая...", "Если я посвящу себя мечтам... Я только узнаю твое имя... с каждым днем все больше и больше... Вау...!!", "Совершенно завораживающе красиво", "Возьми меня с собой", "Прекрасная Ольга".

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