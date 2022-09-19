Брат певицы Tayanna Миша Марвин, настоящее имя которого Михаил Решетняк, предал Украину и поехал дальше строить карьеру в россии.

Ведущий Слава Демин в своей передаче СлаваПРО рассказал новость, которая его шокировала.

"Брат украинской певицы Tayanna Миша Марвин, после 24 февраля покинувший рашу и вернувшийся на родину, резко сменил риторику. Неожиданно для многих артист заявил, что возобновляет сотрудничество с российским лейблом Black Star", — рассказывает Демин.

Слава также объяснил, почему этот поступок артиста очень странный.

"Ради этого Марвин даже удалил свои сообщения, в которых поддерживал Украину, и это очень странный поступок, учитывая, что его сестра Tayanna активно поддерживает Украину и выступает на благотворительных концертах", — добавил ведущий и спросил у зрителей, почему, по их мнению, Миша Марвин так сделал, это бабло или что-то другое.

Украинцы в комментариях не сдерживают возмущения:

"Миша больше всех разочаровал, у него такая классная сестра и отец",

"Слава, мне кажется, сейчас резко увеличится количество предателей, типа Марвина. Деньги делают свое дело",

"Марвин. Ну, я в шоке. Не знаю, какие у него мотивы. Одно знаю наверняка, принципиально не буду слушать его песни, даже на украинском",

"Хотелось бы услышать комментарий Таяны о брате предателе!",

"Это же прекрасно, что все чмони себя проявляют по полной, чем быстрее, тем лучше. Главное никого потом не забыть в перечнях на запрет на въезд в Украину!".

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