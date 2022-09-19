Пугачева - это центр притяжения страны «поздний СССР», self-made персона, это часть самоидентификации тех, кто поддерживал главные цели войны, объявленные Путиным - восстановление СССР, т.е. российского населения 40+.

Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович, поясняя настоящую суть бунта Пугачевой.

Напомним, Пугачева попросила внести ее в список "иноагентов" вслед за Галкиным и впервые осудила нападение рф на Украину.

По словам Арестовича, Пугачева – это аккумуляция чувств, надежд, чаяний, любви, мечтаний десятков миллионов людей.

«Чья коллективная в несколько десятков лет медитация сошлась в ней, как в фокусе. Чьим коллективным голосом она говорила. Это - десятки миллионов душ, поднятых ее песнями (хотя бы и на минуты) до очень высокого уровня чувств. Это - учитель поколений - в стране, где чувствовать отучали. Это - главная антитеза советской системе и - главный теза того, что хорошего вложили в то мрачноватое, душное, серое общество люди», - подчеркнул Арестович, добавив, что Пугачева – это эпоха.

Арестович также отметил, что Пугачева в одиночку противопоставила себя системе всем своим образом жизни и сумевшая вызвать своим талантом глубокиесимпатии Системы, которая в теории должна была ее раздавить.

«Симпатии Системы и - неподдельную любовь народа. Эта война добивает СССР, который, на самом деле, благополучно дожил до 24 февраля. Неслучайно умер Горбачёв - но это ещё не был конец эпохи, просто предзнаменование», - уверен Арестович.

По словам Арестовича, бунт Аллы Борисовны Пугачевой против путинской системы это, в том числе, подрыв главного нарратива, обосновывающего эту войну, взрыв в середине самоидентификации граждан, составляющих основу легитимизации путинского режима, а также начало конца этого режма.

«От Путина россияне хотели только одного - восстановления Союза. И вот Союз его же и проклял. Чтобы не случилось потом с Аллой Борисовной, Путин, как политическая фигура этого уже не переживёт, Пугачева сняла с него санкцию. Вот что такое - Алла Борисовна и ее заявление», - заявил Арестович.

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