Примадонна решила высказаться по поводу массового хейта озлобленных жителей рф и правительства на действия своего супруга.

Алла Пугачева неожиданно для всех решила публично сказать все, что думает о сложившейся ситуации вокруг супруга Максима Галкина. В социальных сетях звезда в день рождения детей опубликовала картинку с красноречивой подписью.

В адрес правительства рф звезда сдерживаться не стала. После того, как Галкин поддержл нашу страну и осудил действие оккупантов, его и семью едва ли не выгнали из рф, а также буквально лишили дома. Теперь артист с детьми и Пугачевой живут заграницей.

«Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан», - высказалась Пугачева.

В сети были впечатлены:

«Алла Борисовна, вы потрясающая!; Молодец!!!👍;Ми Вас любимо💙💛; Настоящая жена 👍 Браво👸🤴; Браво, удивительная Алла!❤️; империя наносит ответный удар. Великая она, и есть великая; Какая молодец. После действий Галкина и слов Пугачевой, еще больше их зауважала👏; Алла Борисовна! Нет слов! 🤗❤️ хочу обнять вас! ❤️».

Ранее кадры с Примадонной на похоронах Горбачева вызвали ужас у поклонников: во всем черном, без грима, с мешками под глазами звезду сложно узнать.

Теперь же на своей странице в Instagram 73-летняя артистка, которая вместе с мужем-юмористом Максимом Галкиным выступает против российской агрессии в Украине, разместила эмоциональный пост, в котором высказала свое отношение и к Горбачеву, и к политике нынешнего руководства рф.

Напомним, Пугачева по возвращении в россию жестко попустила пропагандиста соловьева.

Как сообщала Politeka, Алла Пугачева удивила внешним видом после неожиданного возвращения в россию.

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