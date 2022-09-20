Данилко с начала полномасштабного вторжения рф оставался в Украине и поддерживал украинских защитников и пострадавших от войны. Накануне артист анонсировал концертный тур Верки Сердючки, в рамках которого он со своей сценической мамой Инной Белоконь уже посетил Латвию и Литву, а дальше объездит Молдову, Румынию, Болгарию и ряд городов Польши.

На этот раз на своей странице в Instagram Андрей разместил забавный фотоколлаж, на котором он подходит сзади к Инне Белоконь, пока она стоит на кассе, и хватает ее за ягодицы. На последнем фото испуганная артистка резко оборачивается.

"На старт! Внимание! Марш! 🥳🥳🥳", - подписал фотографии Данилко.

Поклонники в комментариях шутят, а также, как всегда упрекают Данилко, что он постоянно носит маску на лице: "А что это Андрей всех хватает за сраку?" 😂 И снимите кто-то ту тряпку с лица", "Ждем соответствующий ход от мамы😂", "Вы такие смешные с той маской )) Вы без нее очень красивый ❤️, "Второе фото - что-то задумал! А третье - уже готово)", "Данилко прикимарил между кадрами", "Вот шалунишка 😂".

Отметим, артист очень похудел за последнее время, Андрею удалось сбросить 14 килограммов. Все благодаря тому, что он, наконец, нормировал график и стал следить за питанием.

Напомним, Андрей Данилко в образе Сердючки оригинально отомстил россиянам.

Как сообщала Politeka, Данилко возмутил ролик с плачущей Лободой из-за слов об украинцах.

Также Politeka писала, что Андрей Данилко оригинально вспомнил о школьных годах, расмешив видом.