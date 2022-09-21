Андрей Данилко, прославившийся благодаря своему сценическому персонажу Верки Сердючки, в разгар тупа по Европе сделал важное объявление.

Данилко с начала полномасштабного вторжения рф оставался в Украине и поддерживал украинских защитников и пострадавших от войны. Сейчас артист путешествует по Европе с концертным туром Верки Сердючки, в рамках которого он со своей сценической мамой Инной Белоконь уже посетил Латвию и Литву, а дальше объездит еще ряд стран.

На этот раз на своей странице в Instagram Андрей разместил срочное сообщение для поклонников, ожидающих концертов Сердючки.

"Внимание!!! В связи с добавлением новых городов, изменились расписание и маршрут тура. Концерты в Кишиневе и Бухаресте переносятся на новые даты: Кишинев - на 16.11, Бухарест - на 18.11. Проданные билеты действительны! Рады анонсировать концерт VERKA SERDUCHKA & BAND в столице Чехии Праге, дату сообщим в самое ближайшее время. Следите за анонсами!Приносим извинения за неудобства. До встречи!", - написал Данилко.

Артист также показал яркие кадры с Инной Белоконь и своей командой, сделанные как на сцене, с костюмами и гримом, так и в обычной жизни, без прикрас.

Поклонники в комментариях поддержали Данилко: "Верка, вы - чудесные!) хороших концертов ❤️", "Можно сказать классики украинской эстрады))", " Любим, гордимся, ждем 😍".

Напомним, Андрей Данилко в образе Сердючки оригинально отомстил россиянам.

Как сообщала Politeka, Данилко возмутил ролик с плачущей Лободой из-за слов об украинцах.

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