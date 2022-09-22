Популярная украинская блогерша и жена главного героя шоу "Холостяк" Никиты Добрынина Даша Квиткова, которая год назад родила сына Льва, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка поделилась забавным видео из своей гардеробной, где показала, как создает очередной стильный образ.

В новом видео похудевшая Даша рассказала, что хочет одеться тепло и удобно, так как на улице похолодало. Но сначала она продемонстрировала идеальную фигуру, позируя в полный рост в одном только черном белье. А уже потом начала примерять предметы гардероба, сменив несколько штанов и свитеров. А конечном итоге блогерша остановилась на черных кожных штанах, ярком оранжевом свитере и кожаной косухе.

В подписи к публикации Квиткова написала: "Этот цвет свитера". А поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию девушки, засыпая ее комплиментами: "Такая гардеробная – это моя мечта. Аж слюнки текут. А видео классное, нравится эта ваша рубрика", "Да в том и кайф – что вы просто девушка, наряжающаяся в своей гардеробной", "Старое забыто новым. Моя мама еще носила эти свитера", "Сейчас мода, чем страшнее, то моднее", "Обожаю такую ​​атмосферу в гардеробной и вас", "Как всегда, красавица, и выглядишь нереально".

Напомним, "К тебе всегда тянет": "Мисс Украина-Вселенная" Неплях неожиданно призналась, что влюбилась.

Как сообщала Politeka, В маске и с сигаретой: похудевший Данилко показал себя и "маму" без прикрас и гламура, фото.

Также Politeka писала, что Уже не бальные танцы: Влад Яма показал, чем занимается после переезда в Америку.