Популярная украинская певица Оля Полякова, которая с начала войны активно гастролировала по миру с концертами в поддержку Украины, а не так давно вернулась домой в Киев, поделилась в своем Instagram мощным видео. Как оказалось, Оля сначала с насмешкой, а потом с гневом обратилась к русским мамашам, которые вышли на протесты против мобилизации, которую накануне объявил путин.

Так, в начале ролике Оля показала митингующих русских, которые скандируют: "Жизнь нашим детям". А затем начала их едко высмеивать и кривляться. И дальше звезда в своем обращении начала с насмешкой спрашивать у россиян, а чего ж они молчали семь месяцев, и почему смогли выйти на улицы только когда из коснулось это лично, когда под угрозой оказались едва ли не все мужчины.

"А наших детей вам жалко не было? А нашим детям жизнь была не нужна? Вы спокойно семь месяцев наблюдали, как летят на нас бомбы, как тысячами гибнут от рук ваших вонючих орков наши мирные люди, наши дети, наши старики. Так пожинайте же плоды своего долбанного молчания", - гневно обратилась к россиянам Оля.

В подписи к публикации она написала: "Всеобщая могилизация!". А поклонники только поддержали позицию Поляковой в комментариях.

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