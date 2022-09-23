Как сообщает Politeka.net, украинская певица Надя Дорофеева не только пишет музыку и выступает перед зрителями, но и имеет хобби. В частности, артистка очень любит читать и призывает своих поклонников брать с нее пример. На своей странице в Instagram она рассказала, какая повесть справила на нее сильное впечатление.

В частности певица прочитала повесть "Царівна" Ольги Кобилянской. Надя Дорофеева "прочувствовала эту повесть" и призналась, что сделала после этого многие выводы. В частности, певица поняла насколько важно знать, чего хочешь и ясно видеть свое место в мире, ценить свободу и бороться за свое, а также постоянно бороться с собой, чтобы становиться лучше.

"Страстно любить жизнь и свое дело, любить. И главное не дать затоптать себя "грубой, тупой, бездушной силе". Быть "царственной" для самой себя в первую очередь", - призналась Надя Дорофеева, описывая свои ощущения после прочитанного.

Украинцы отметили, что слова артистки очень вдохновили их: "Какие хорошие слова, спасибо тебе огромное", "Какие слова", "Благодаря тебе я начала перечитывать школьную литературу, которую всегда пропускала мимо и нахожу много интересного", "В твоих постах каждый найдет свои смыслы".

Напомним, что Дантес после развода с Дорофеевой озадачил любовными кадрами с Кацуриной и ее детьми.

Как сообщала Politeka, экс-муж Дорофеевой Дантес обратился к украинцам с важным месседжем.

Также Politeka писала, что громкие слова Дантеса восхитили жену Монатика и Мартыновскую из заграницы.