Знаменитости начали выпускать свое шоу на русском языке еще в прошлом году. Даже после полномасштабного вторжения рф обе звезды продолжили говорить на языке страны-агрессора, из-за чего попали в скандал. Тогда они нашли себе бессмысленное оправдание, мол, никто не захочет слушать, как они бекают-мекают и подбирают слова по-украински.

Наконец Полякова и Ефросинина прислушались к своим зрителям и начали создавать украиноязычный контент. Но в новом выпуске программы "Взрослые девочки" Оля обратилась к коллегам, которые хейтили их до этого.

"Когда у нас были проблемы ни одна тварь из шоу-бизнеса, кроме Суханова и Гордона, нас не поддержали. Остальные засунули языки в ж*пу и не поддержали. А наши друзья нас еще и пытались потопить. Так вот, господа артисты, придут снова в Украину рыночные отношения, не приходите ко мне со своими клипчиками. Идите в ж*пу! И будьте там, где вы были, когда нас хейтили, а вы сидели и в сраки свои языки задвигали, господа коллеги", - заявила Полякова.

При этом Маша Ефросинина такое жесткое заявление Оли комментировать не стала, просто добавив, что война действительно многое нам показала.

Напомним, Оля Полякова устроила соревнование с Владимиром Дантесом по украинскому языку.

Также сообщалось, что 17-летняя дочь Поляковой затронула пикантную тему, возмутив украинцев.

Кроме того, Politeka писала, что Оля Полякова показала условия в общежитии Лондона, где учится дочь.